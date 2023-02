France : Le corps de Sihem découvert dans une forêt

La terrible nouvelle est tombée dans la nuit de mercredi à jeudi: Sihem n’est plus de ce monde. Disparue mercredi dernier à Nîmes (sud), la jeune femme de 18 ans a été retrouvée morte dans une forêt de la région. Selon «Le Parisien» , le principal suspect est passé aux aveux lors d’une nouvelle audition. D’après Mahfoud H. , Sihem était amoureuse de lui mais lui ne voulait pas de cette relation parce que la lycéenne était la cousine de son ex-femme.

Le quadragénaire évoque une dispute qui aurait mal tourné. Il aurait tenté de faire taire la jeune femme en lui mettant une main sur la bouche, et la victime serait morte étouffée. Une autopsie corroborera, ou non, la version des faits du suspect. «Il sait que sa faute n’est pas pardonnable mais son silence n’aurait fait que l’aggraver», a réagi Me Jean-Marc Darrigade, avocat de Mahfoud H. Le soir de sa disparition, Sihem avait confié à des copines qu’elle devait retrouver le quadragénaire, dont elle avait l’habitude de garder ses enfants.