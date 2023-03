Skicross: Le corps de Sixtine Cousin la laisse enfin un peu tranquille

Depuis le début de sa carrière, Sixtine Cousin a connu à peu près toutes les blessures possibles. Poignet, commotion, pneumothorax... Et puis en décembre 2021, juste avant les JO, la totale: ruptures du ligament croisé antérieur, du ligament interne et du ménisque au genou droit! Autant dire qu'elle peut se demander si elle n'est pas poursuivie par le mauvais œil.

A 23 ans, elle a encore l'avenir devant elle et les résultats reviennent gentiment. «Mais je ne suis pas encore arrivée au point où je me suis dit que ça valait la peine d'avoir autant galéré. Parce que je suis passée par des moments horribles et des semaines à pleurer. A chaque fois que je me suis blessée, j'ai été ralentie dans ma progression», dit-elle.