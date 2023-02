Le cadavre d’un truand lyonnais introuvable dans le lac Léman

Recherches vaines dans le Léman

À partir des indications du prévenu, la brigade nautique de Genève a effectué de multiples recherches dans un rayon de quatre km2, pour tenter de retrouver le corps de la victime au fond du lac Léman. Plongées, torpille, sonar, et même un robot sous-marin téléguidé ont été déployés entre Saint-Gingolph (VS) et Montreux, sans succès. C. assure avoir jeté une pelle après sa tentative avortée d’enterrer le corps. Celle-ci a effectivement été retrouvée par les plongeurs, à la pointe de la digue du Grand Canal, près du camping des Grangettes (VD). Il s’agit du seul élément probant trouvé dans le lac.