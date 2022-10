Marseille : Garçon autiste retrouvé sans vie au bord d’un fleuve, la mère en garde à vue

En début de soirée, l’affaire a connu un rebondissement. «La mère de l’enfant a été placée en garde à vue, compte tenu des constats de la police technique et scientifique dans l’appartement» familial, a précisé, à peine deux heures plus tard, Dominique Laurens.

Visage «abîmé»

«Nous sommes allés voir la police tout de suite», a répété la tante samedi auprès de l’AFP: «Quand c’est un enfant autiste comme lui, on ne laisse pas repartir les parents comme ça, on trouve une patrouille pour aller chercher», a-t-elle poursuivi. «S’ils étaient venus plus tôt… Après, je ne sais pas ce que ça aurait changé», a-t-elle ajouté, visiblement en colère. Informée quelques instants plus tard du placement en garde à vue de la mère, la tante a aussitôt fondu en larmes.