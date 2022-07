Vaud Le corps d’un homme disparu dans le Léman le 17 juin a été retrouvé

Ce jour-là, vers 13 h 15, la police avait été avisée qu’un homme avait été victime d’un accident de baignade entre Villeneuve et Le Bouveret. Ce ressortissant suisse domicilié en Valais était descendu de son bateau pour nager et avait subitement coulé. Malgré les recherches entreprises, son corps n’avait pas été retrouvé. Cette intervention avait nécessité l’engagement des sociétés de sauvetage du Bouveret, de Villeneuve, de Territet, de St-Gingolph, d’un hélicoptère de la Rega et du bateau de la brigade du lac de la Gendarmerie vaudoise.