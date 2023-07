Noyé dans l’Aar: Le corps d’un jeune Argentin renvoyé à sa famille grâce à un don généreux

Une famille en Argentine vit actuellement des heures sombre. Elle fait le deuil de Rodrigo Nahuel Suarez, un jeune homme de 27 ans, qui s’est noyé dans l’Aare lundi. Son beau-père soupire: «Ce fichu fleuve lui a coûté la vie et une partie de celle de sa mère aussi.»

Appel aux dons entendu

Rodrigo n’ayant pas souscrit d’assurance pour son voyage, le rapatriement de sa dépouille s’est avéré compliqué. Sa famille, qui vit sur la côte à 300 kilomètres de Buenos Aires, est parvenue à trouver un arrangement avec Aerolíneas Argentinas pour assurer le trajet du corps entre Rome et Buenos Aires. Mais la compagnie aérienne ne desservant pas la Suisse, encore fallait-il trouver un moyen pour le transporter jusqu’en Italie.

La famille a donc lancé un appel aux dons: «Je vous en prie, aidez-nous à ramener mon fils à la maison, on ne peut pas comprendre tant de bureaucratie. Mon fils était un être absolument merveilleux, plein d’amour et de solidarité pour le monde entier, et maintenant il doit revenir, s’il vous plaît», a déclaré sa mère, Sandra Karina Mamondi au journal en ligne «Minutouno».