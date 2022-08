Himalaya : Le corps d’un soldat indien retrouvé 38 ans après sa disparition

Une unité de l’armée indienne a publié, mercredi matin sur Twitter, des photos du cercueil de Chander Shekhar, enveloppé dans un drapeau. Selon l’unité, le soldat avait été déployé dans le cadre de l’opération «Meghdoot» (Nuage messager), en 1984, quand l’Inde et le Pakistan ont commencé à s’affronter pour le contrôle du glacier de Siachen, dans la région himalayenne du Ladakh.

Le Siachen, qui culmine à plus de 5400 mètres d’altitude et où les températures peuvent descendre à -50 degrés, est l’une des zones de déploiements militaires les plus ardues au monde.