Paris (F) : Le corps d’une ado de 12 ans découvert dans une malle

Le corps sans vie d’une collégienne de 12 ans a été découvert dans une malle vendredi soir dans le XIXe arrondissement de Paris. Quatre personnes ont été placées en garde à vue, a-t-on appris samedi de source proche du dossier et auprès du parquet. Le rôle des quatre personnes en garde à vue reste à déterminer, a précisé le parquet.

Sur une vidéo publiée sur Twitter par le journaliste indépendant Clément Lanot, qui a révélé la découverte du corps, on voit des bâches blanches tendues sur une façade et des policiers vêtus d’une combinaison blanche s’affairer. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et confiée à la brigade criminelle, a indiqué le parquet.