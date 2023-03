Affaire des disparus de l’Isère: Le corps d’une des victimes exhumé par la justice française

Les cas de plusieurs enfants, disparus ou tués dans l’Isère dans les années 1980 et 1990, sont regroupés sous ce nom. Parmi les disparus en question figure Fabrice Ladoux, 12 ans, enlevé le 13 janvier 1989 entre son domicile et son collège à Grenoble, et retrouvé mort quelques jours plus tard dans le massif de la Chartreuse.