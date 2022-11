Conditions de travail: «Le corps ne suit plus»: le personnel ferroviaire est fatigué

Le point sur la situation

«Dans une rotation normale, on travaille six jours et on a ensuite deux jours de congé», explique-t-elle. Et d’ajouter: si on remplace un ou une collègue pour un jour, on travaille alors sept jours d’affilée. Les CFF exerceraient également une pression en affirmant: si le collaborateur ne venait pas, les trains seraient supprimés. Hanny Weissmüller affirme: «Nous sommes dans un métier de sécurité. Le corps ne suit pas quand on travaille dans l’équipe du matin et qu’on doit se lever à 0h30 pendant sept jours.»