Birmanie : Disparition d’un correspondant de la BBC

Le journaliste a disparu vendredi à la mi-journée à Naypyidaw, la capitale birmane. Le média britannique se dit très inquiet.

Un journaliste birman du service local de la BBC est «porté disparu» après avoir été emmené par des hommes non identifiés vendredi dans la capitale Naypyidaw, a annoncé la BBC, inquiète pour sa sécurité. «Nous sommes très inquiets à propos de notre reporter Aung Thura, qui a été emmené par des hommes non identifiés», a indiqué le média britannique sur son compte Twitter officiel.

Arrestation des journalistes

Le journaliste a disparu à la mi-journée dans la capitale birmane et la BBC fait tout ce qu’elle peut pour le localiser. «Nous appelons les autorités à nous aider à le localiser et à confirmer qu’il va bien», a déclaré la BBC. Un média local, Mizzima, a également annoncé qu’un de ses reporters, Than Htike Aung, a été «arrêté» en même temps qu’Aung Thura.