Genève : Le cortège de l’Escalade des étudiants encore annulé

Comme en 2020, il n’y aura pas de Picoulet en 2021. Ainsi en a décidé la direction générale de l’enseignement secondaire II.

Mousse à raser, farine et oeufs n’auront pas droit de cité le 12 décembre prochain dans les rues de Genève. Comme en 2020, le cortège du Picoulet n’aura pas lieu. La manifestation des collégiens n’a pas été autorisée, a annoncé la direction générale de l’enseignement secondaire II. La décision a été prise après consultation des services concernés et à la suite de l’annulation de la course déguisée de la Marmite. Selon Léman bleu, l’incertitude quant à l’évolution de la situation sanitaire a également pesé dans la balance.