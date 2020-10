Les incertitudes liées au Covid-19 auront eu raison des festivités de l’Escalade. La Compagnie 1602 a décidé mercredi soir d’annuler tous les événements liés à cette commémoration qui auraient dû se tenir entre le 11 et le 13 décembre. Ce sont les mesures imposées par les autorités qui ont amené le comité a prendre cette décision. «L’exiguïté des ruelles, des sites et des esplanades de la Vieille-Ville de Genève représentent un risque majeur et évident de propagation, qui ne peut être entièrement maîtrisé. Nous ne voulons pas faire courir ce risque à la population et à nos membres», a communiqué la Compagnie jeudi matin. Le cortège de l’Escalade, clou des animations en lien avec l’attaque avortée des Savoyards sur la Genève protestante en 1602, réunit chaque hiver quelque 850 figurants et des milliers de spectateurs.