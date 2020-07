Coronavirus

Le corticoïde anti-Covid-19 ne doit pas être donné trop vite

Une étude confirme que la dexaméthasone ne doit pas être donnée aux patients au début de leur maladie, mais seulement quand la maladie progresse.

Les résultats complets de cet essai, très attendus et auquel 15% des patients britanniques hospitalisés pour le coronavirus ont participé, ont été publiés vendredi dans la revue médicale New England Journal of Medicine. Ils confirment et détaillent les résultats annoncés en juin.