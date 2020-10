Pandémie : Le Costa Rica expérimente un remède de cheval contre le Covid-19

Des scientifiques de l’Université du Costa Rica ont inoculé des protéines du coronavirus à des chevaux avant de recueillir leurs anticorps. Une solution contenant la substance défensive sert à présent à des essais cliniques sur 26 patients.

Six chevaux ont été immunisés au Covid-19 par des chercheurs de l’Institut Clodomiro Picado de l’Université du Costa Rica.

Les scientifiques de l’Institut Clodomiro Picado de l’Université du Costa Rica ont inoculé à six chevaux des protéines du coronavirus, obtenues auprès de laboratoires en Chine et au Royaume-Uni, et ont recueilli ensuite les anticorps développés par les animaux, contenus dans leur plasma sanguin.