Coupe du monde: Impensable succès du Costa Rica contre le Japon

Les «Samouraïs bleus» se sont-ils enflammés après leur succès inaugural contre l'Allemagne (1-2)? Le sélectionneur Hajime Moriyasu a changé cinq joueurs de son XI de base après leur entrée en lice retentissante et ça s'est senti dimanche matin, sur le pré de l'Ahmed bin Ali Stadium. Les Japonais ont eu toutes les peines du monde à franchir le bunker costaricien et les supporters nippons ont dû attendre trois quarts d'heure pour enfin pouvoir un tant soit peu s'enthousiasmer.

Cinq tentatives et aucune de cadrée à la pause (0,05 expected goal à la mi-temps, sans doute la pire à regarder de ce Mondial), ont convaincu le coach du Japon de changer de fusil d'épaule. Il a effectué deux changements et Hidemasa Morita a enfin réussi à attraper le cadre - frappe magnifiquement détournée par Keylor Navas - après moins de trente secondes dans la deuxième période. Deux minutes plus tard, une tête de Wataru Endo a été facilement maîtrisée par le portier remplaçant du Paris St-Germain. Au final, les Asiatiques auront beaucoup essayé - quelle occasion à la 88e! - et ont fini par être pris au piège.