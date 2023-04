Le costume de «La fièvre du samedi soir» va être mis aux enchères

Qui ne s’est jamais rêvé en star endiablée du disco, comme John Travolta dans «La fièvre du samedi soir»? Pour tous ceux qui voudraient réaliser ce fantasme, le fameux costume porté par l’acteur dans le film va être mis aux enchères. Inoubliables, ces trois pièces de polyester iront au plus offrant lors d’un événement organisé en Californie les 22 et 23 avril. De quoi permettre au futur acheteur d’enflammer la piste de danse – à condition de ne pas trop s’approcher d’une vraie flamme.

Avec sa chemise au col pelle à tarte, dans laquelle Travolta a fait chavirer bien des cœurs, ce costume est la pièce maîtresse de la collection «Hollywood: Classic and Contemporary», mise sous le marteau par la maison Julien’s Auctions à Beverly Hills. «Quand on parle de disco, on pense à «La fièvre du samedi soir», on pense aux Bee Gees, on pense à John Travolta», observe Martin Nolan, directeur général de cette maison de vente aux enchères.