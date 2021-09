Berne - Le coton-tige mis de force dans le nez des requérants déboutés

Faudra-t-il tester de force les requérants d’asile qui refusent de se faire tester afin de pouvoir être renvoyés dans leur pays? Après avoir accepté mardi matin la création d’une Institution nationale pour les droits de l’homme - et accepté une motion pour la promotion des droits de l’homme en Chine - le Conseil national débattait d’une mesure pour le moins sensible au plan des droits humains en Suisse: pouvoir tester contre leur gré les requérants déboutés pour pouvoir les renvoyer chez eux.

160 cas à fin août

Cette modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration a été proposée en urgence par le Conseil fédéral et la Commission des institutions politiques pour répondre à une problématique qui inquiète dans les centres d’hébergement et les cantons. De nombreux pays ont fermé puis rouvert leurs frontières, mais la plupart, ainsi que des compagnies aériennes, demandent un test négatif pour l’entrée sur leur territoire ou avant d’embarquer. On comptait 22 personnes qui refusaient un test au mois d’avril et il y en aurait 160 à fin août, selon la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.