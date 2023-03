Football: Le coup de «100» de Lionel Messi

Quand il quitte Paris, où sa vie est de plus en plus compliquée, il retrouve la joie de jouer. Surtout lorsqu’il rejoint Buenos Aires, qu’il pose les pieds dans son pays natal. Il suffit de voir son sourire autour de ses coéquipiers. Quatre jours après avoir célébré son sacre mondial en dominant le Panama, l’Argentine a prolongé son tour d’honneur en écrasant la modeste équipe de Curaçao 7-0 mardi en match amical de gala pour les nouveaux champions du monde. C’était surtout l’occasion pour Lionel Messi de (se) régaler avec trois nouveaux buts à son compteur personnel pour atteindre le cap symbolique des 100.

Le capitaine iconique de l’Albiceleste, déjà sacré et comblé en décembre au Qatar avec le seul trophée qui manquait à son prestigieux palmarès, comptabilise désormais 102 réussites sous le maillot argentin. Un total impressionnant qui le classe au 3 e rang des meilleurs buteurs en sélection nationale derrière le Portugais Cristiano Ronaldo (122 buts) et l’Iranien Ali Daei (109).

Et un, et deux, et trois réussites, ce qui fait 102 buts pour Léo.

Dans un match complètement déséquilibré, l’Argentine menait déjà 5-0 peu après la demi-heure de jeu après trois buts de Messi (19e, 32e, 36e) et des réalisations de Nicolás González (22e) et Enzo Fernandez (34e). Angel di Maria sur penalty (78e) et Gonzalo Montiel (86e) corsant une addition qui aurait pu être beaucoup plus lourde tant le déséquilibre était grand entre les deux formations. Mais l’essentiel était ailleurs…