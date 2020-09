Football : Le coup de gueule de Joachim Löw

Le sélectionneur de la Mannschaft ne comprend pas que la règle des cinq remplacements n’ait pas été adoptée en Ligue des Nations.

«Je dois le dire sous forme de critique: si on ne le fait pas maintenant, on le fera quand? On aurait dû dire que cinq remplacements était une solution sensée», a lancé le coach de la Mannschaft jeudi soir à Stuttgart, après le match nul de son équipe contre l’Espagne (1-1) en ouverture de la Ligue des Nations.

L’UEFA a prévu deux autres fenêtres internationales en octobre et novembre avec trois matches à chaque fois, alors que les joueurs seront régulièrement obligés de jouer deux fois par semaine en club, en compétitions européennes et dans les championnats, qui ont repris plus tard que d’habitude pour cause de coronavirus.