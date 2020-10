L’ancienne star des épreuves de vitesse est fière de son corps et le dit haut et fort à tous ses détracteurs sur les réseaux sociaux.

Lindsey Vonn a évoqué son ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Twitter.

En vacances aux Bahamas avec PK Subban, son mari hockeyeur, Lindsey Vonn prend du bon temps. Elle en a fait profiter ses followers en postant régulièrement des photos sur les réseaux sociaux. Sur certaines d’entre elles, l’ancienne star du ski alpin s’affiche en bikini, quoi de plus normal lors de vacances à la plage. Pour son anniversaire, une publication était accompagnée de la légende «36 ans et toujours dans le coup!».

Vendredi, l’Américaine a changé de ton au moment de s’adresser à ses fans. L’athlète du Colorado a plutôt tenu à dénoncer les railleries et critiques incessantes sur les réseaux sociaux, portant sur son apparence. «J’ai posté beaucoup de photos de maillot de bain ces derniers temps, ce qui est plus effrayant qu’il n’y paraît. Même en tant qu’athlète, il y a des commentaires impitoyables et des articles dans les médias qui critiquent mon corps et j’admets que ça me fait parfois mal» souligne celle qui compte quatre-vingt-deux victoires en Coupe du monde. Elle y a ajouté un exemple des messages qu’elle peut recevoir:

De tristes paroles portant sur ses genoux, ses fesses ou encore sa poitrine. Mais Lindsey Vonn tient à dire à ses détracteurs que malgré leur avis, elle aime son corps, ce «qu’il l’a aidé à réaliser», comme ce qu’il lui a fait subir. «Je suis quelqu’un de normal et parfois mon ventre se plie, ma cellulite se voit sur mes fesses, ou je ne remplis pas mon maillot de bain juste comme il se doit. Mais je me rappelle toujours comment mon corps m’a aidé à réaliser des choses incroyables dans ma vie et je suis fière d’être forte comme je le suis. Je ne suis pas une taille zéro et c’est parfaitement bien pour moi. Une chose que je peux vous promettre à tous, c’est que je n’ai jamais photoshoppé mes photos et je suis fière de ne jamais avoir eu de chirurgie plastique, d’aucune sorte. Je suis 100% naturelle et 100% Lindsey», clame la championne.