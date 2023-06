Football: Le coup de gueule décisif de Pep Guardiola

Samedi soir, Manchester City a soulevé la première Ligue des champions de son histoire au terme d’un succès 1-0 contre l’Inter Milan à Istanbul. Ce triomphe contre les Milanais a permis aux Skyblues de compléter leur saison de rêve, après avoir déjà remporté la Premier League devant Arsenal et la FA Cup contre Manchester United.

Un retentissant triplé qui paraissait bien improbable il y a encore six mois. En janvier, les Citizens étaient relativement loin derrière Arsenal au classement et venaient d’enchaîner une élimination en Coupe de la Ligue contre Southampton et une défaite en championnat contre leur rival mancunien.