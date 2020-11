Crise sanitaire : Le coup de pouce sur les loyers commerciaux toujours incertain

La commission des affaires juridiques du Conseil national a rejeté un projet proposant d’offrir une réduction de loyer aux commerçants en difficulté face à la pandémie. Le National tranchera lors de la session d’hiver.

Répartition équitable

L’application de la loi devrait en outre être élargie. Elle devrait s’appliquer non seulement aux mesures prises pendant la période de la première vague, à savoir mars et avril 2020, mais aussi à celles qui ont été ordonnées plus tard. Et les mesures prises par toutes les autorités, que ce soit la Confédération, les cantons ou les communes, devraient être prises en compte.