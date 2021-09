Métaux : Le coup d’État en Guinée booste le cours de l’aluminium

La Guinée est un grand producteur de bauxite, le principal minerai d’aluminium. Le récent putsch à Conakry inquiète les investisseurs.

Avec près de 2590 francs la tonne, l’aluminium a atteint son plus haut cours en treize ans.

La prise de pouvoir par des putschistes en Guinée a suscité des inquiétudes pour sa stratégique industrie minière, et en particulier pour l’accès à ses énormes réserves en bauxite, le principal minerai nécessaire à la production d’aluminium.

En plus, mercredi, le cours de ce métal a atteint un nouveau sommet en treize ans, à 2810 dollars (2590 francs) la tonne. I l a vait déjà pris plus de 40% depuis janvier, commençant à grimper bien avant l’annonce du coup d’État guinéen: ce dernier n’est qu’un élément de plus venant s’ajouter à la longue liste des raisons pour lesquelles l’aluminium flambe.