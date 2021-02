Birmanie : Le coup d’État était «inévitable» pour le chef de l’armée

Le général birman Min Aung Hlaing a affirmé mardi avoir dû se résoudre à prendre le pouvoir par la force. Les États-Unis ont annoncé des sanctions.

«Cette issue était inévitable pour le pays et c’est pourquoi nous avons dû la choisir», a déclaré le général Min Aung Hlaing, qui concentre désormais l’essentiel des pouvoirs, selon la page Facebook officielle de l’armée birmane.

La visioconférence du Conseil de sécurité a débuté peu après 16h (heure suisse) et pourrait durer deux heures. L’adoption d’un projet de déclaration rédigé par Londres et négocié depuis lundi, selon des diplomates, passe par un accord de Pékin, premier soutien de la Birmanie et détenteur d’un droit de veto au Conseil de sécurité.