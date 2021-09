Golf - Le coup improbable de Jordan Spieth

C’est tellement plus beau quand c’est inutile. Justin Thomas et Jordan Spieth ont été battus par Jon Rahm et Sergio Garcia lors de la première manche de la journée d’ouverture de la 43e Ryder Cup, mais Spieth est celui dont tout le monde parle. L’Américain a en effet réussi un coup hallucinant sur le trou No 17 du parcours de Whistling Straits, dans le Wisconsin.