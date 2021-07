Tennis - Le coup incroyable de Benoît Paire

Lundi, au premier tour du tournoi ATP de Gstaad, Paire a éliminé le Slovaque Jozef Kovalik, devant un public acquis à sa cause et même quelques Français qui ont fait le déplacement pour chanter à sa gloire dans l'Oberland bernois. Ca a eu le don de mettre le joueur de bonne humeur et il l'a montré avec un coup venu d'ailleurs.