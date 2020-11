Photo d’enfance : Le couple Canet-​​Cotillard va-​​t-​​il quitter Instagram?

Les deux acteurs sont très remontés contre le réseau social qui a censuré une photo de Marion Cotillard quand elle était enfant, au motif qu’elle apparaissait dénudée.

«Non mais vous êtes sérieux @instagram? Vous avez vu la photo que vous censurez? On marche sur la tête! On voit à peine ses épaules… C’est quoi la prochaine étape?»: Guillaume Canet ne décolère pas depuis que le réseau social a supprimé une photo de sa chérie. Marion Cotillard avait publié un cliché de son enfance pour remercier ses fans d’avoir pensé à son anniversaire. Instagram a indiqué que la photo allait «à l’encontre des règles de la communauté» et qu’elle avait été supprimée «pour cause de nudité infantile».