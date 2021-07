Polémique : Le couple de Delphine Wespiser fait encore jaser

L’ex-Miss France a reçu de nouvelles critiques virulentes sur sa relation avec son copain de vingt-six ans son aîné. Mais elle peut compter sur ses fans pour la défendre.

Si la Française de 29 ans a préféré ne pas réagir à ces attaques, des fans ont vite pris sa défense. «Certains commentaires datent du Moyen Âge! On est en 2021 et nous avons de la chance d’aimer qui on veut, comme on veut. Quel manque d’ouverture d’esprit! Bref vous êtes beaux», a écrit un fan. «L’amour n’a pas d’âge!» a ajouté un autre, ou encore: «Hé, les abrutis, faudrait peut-être évoluer un peu… Le nombre de mecs jaloux qui voudraient être à sa place. Au lieu de ça, on rage après lui.»