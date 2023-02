Olivia Wilde et Jason Sudeikis attaqués en justice

Olivia Wilde et Jason Sudeikis : Le couple est attaqué en justice par son ex-nounou

La plaignante, qui avait déjà taclé l’attitude du couple dans les médias, affirme être devenue la confidente de Jason Sudeikis, 47 ans, après le départ d’Olivia Wilde, 38 ans, du domicile conjugal. Elle était même une «épaule sur laquelle Jason pouvait se reposer»: «Elle restait après les heures de travail pour qu’il puisse se défouler et parler de la situation délicate. Cela a entraîné une quantité incroyable de stress et d’anxiété qui la paralysait. En outre, ses fonctions professionnelles ont commencé à être beaucoup plus sollicitées. Elle travaillait parfois 24 heures sur 24» est-il écrit dans la plainte qui précise qu’Ericka Genaro était même devenue une sorte de mère de substitution pour les deux enfants du couple. Elle se serait ouverte de la situation à Olivia qui se serait montrée «compréhensive», à l’inverse de Jason Sudeikis. C’est ce dernier qui l’aurait congédiée sans ménagement après avoir appris qu’elle s’était confiée à l’actrice et réalisatrice. Elle estime donc aujourd’hui que son licenciement était abusif et que le couple aurait violé plusieurs lois du travail en vigueur en Californie. Elle réclame des dommages et intérêts.