Mila Kunis et Ashton Kutcher: collecte pour l’Ukraine

Mila Kunis et Ashton Kutcher : Le couple lance une cagnotte pour l’Ukraine

Les deux acteurs espèrent lever 30 millions de dollars pour envoyer de l’aide dans le pays d’origine de Mila Kunis.

Comme bon nombre de personnalités du showbiz, dont Ryan Reynolds et Blake Lively, Ahston Kutcher et Mila Kunis ne restent pas insensibles à la guerre qui fait rage en Ukraine. Ce d’autant plus que Mila y est née en 1983 avant d’émigrer aux États-Unis en 1991. Le couple a annoncé le 4 mars 2022 qu’il lançait un financement participatif, sur GoFundMe.com, qui vise à récolter 30 millions de dollars. Le but est de pouvoir envoyer le plus rapidement possible de l’aide dans ce pays envahi par la Russie. Qu’elle soit matérielle, médicale ou alimentaire.