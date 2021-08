États-Unis : Le couple qui avait pointé des armes sur des manifestants gracié

Les époux qui avaient brandi des armes contre les participants d’une marche pacifique Black Lives Matter en 2020 ont obtenu une grâce du gouverneur du Missouri.

Les McCloskey étaient devenus un symbole du fossé entre les Américains conservateurs blancs, et les Afro-Américains réclamant justice.

Mark et Patricia McCloskey, tous deux avocats, avaient plaidé coupable le mois dernier des chefs d’accusation d’agression pour lui, et de harcèlement pour elle. Ils avaient été condamnés à des amendes respectivement de 750 et 2000 dollars par un tribunal de St. Louis.