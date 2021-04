France : Le couple Tapie a reçu «beaucoup de coups»

Suite à l'agression dont ils ont été victimes dimanche chez eux, Bernard Tapie et son épouse ont publié des photos de leurs visages lundi. Les agresseurs sont en fuite.

La chaîne Cnews a diffusé, lundi en accord avec la famille, les photos des visages tuméfiés de Bernard Tapie et son épouse Dominique. Des blessures infligées dans la nuit de samedi à dimanche , à leur domicile à Combs-la-Ville en Seine-et-Marne, par quatre cambrioleurs cagoulés . Œil rouge, lèvres ouvertes et hématomes sur tout le visage, les stigmates du violent cambriolage sont marqués.

Les agresseurs sont probablement rentrés, aux alentours de minuit et demi dimanche, par la fenêtre de la chambre de Sophie Tapie, la fille cadette du couple. Seule chambre qui n'est pas équipée d'une alarme. L'homme d'affaires de 78 ans, ancien député et ancien ministre, qui souffre d'un double cancer de l'estomac et de l'œsophage, a reçu «un coup de matraque sur la tête». C'est Dominique Tapie qui est parvenue à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine d'où elle a donné l'alerte. L'enquête se poursuivait lundi et les agresseurs sont toujours en fuite.