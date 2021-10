Législatives en Irak : Le courant sadriste se revendique première force au Parlement

Avec plus de 70 sièges sur 329, le courant de l’influent leader chiite Moqtada al-Sadr, donné favori, serait en tête des élections.

Donné favori pour les législatives en Irak, le courant de l’influent leader chiite Moqtada al-Sadr s’est revendiqué lundi première force au Parlement avec plus de 70 sièges sur les 329 que compte la chambre, a annoncé à l’AFP un responsable du parti. «Le nombre approximatif est de 73 sièges», a indiqué à l’AFP un responsable média du courant sadriste après un décompte du nombre de candidats victorieux de ce parti. Un responsable de la commission électorale irakienne, s’exprimant sous couvert de l’anonymat, a indiqué à l’AFP que le courant sadriste était effectivement «en tête», selon des résultats préliminaires.

Si cette tendance se confirme, cela signifie que les sadristes ont réussi à considérablement augmenter leur nombre au Parlement, passant de 54 députés actuellement à plus de 70. Cela signifie aussi qu’ils conserveront leur statut de première formation, leur permettant de peser d’autant plus lors de la composition du futur gouvernement et de la désignation du Premier ministre.