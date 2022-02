JO 2022 – Le coureur de combiné nordique le plus poissard de ces Jeux

Jarl Magnus Riiber n’est décidément pas verni. Placé en isolement pendant presque deux semaines à cause du Covid, il a manqué tous les entraînements officiels en vue des épreuves de combiné nordique. Sorti de «prison» juste à temps pour la deuxième épreuve olympique des combinards, il n’a pas eu le temps de se faire au parcours chinois.

Le Norvégien avait pourtant gagné le concours de saut, avant de s’élancer sur le tracé avec 44 secondes d’avance sur son plus proche concurrent, grâce à un bond mesuré à 142 mètres. Sauf qu’après la première boucle, il s’est trompé de chemin sur le stade de fond, qu’il n’a pas pu apprendre depuis sa chambre d’hôtel, étant confiné, forcément.

Riiber a été contraint de faire marche arrière et de reprendre ensuite la bonne direction. Son avance de 48 secondes après le premier kilomètre avait fondu à tout juste 9 secondes une borne et demie plus tard. Au final, le Scandinave ne pourra pas se consoler avec son diplôme de la 8e place, à 39''8 du vainqueur, son compatriote Joergen Graabak.