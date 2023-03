Le couronnement de Charles III redonne un élan à la céramique

Dans une poterie historique du centre de l’Angleterre, les artisans travaillent d’arrache-pied pour répondre à la demande en souvenirs en porcelaine fine, à six semaines du couronnement, qui aura lieu en l’abbaye de Westminster, à Londres, le 6 mai. «On se sent tellement fier. Il n’y a rien eu de tel depuis le couronnement de la reine» Elizabeth II, en 1953, dit Gary Fraser, directeur de production à Duchess China 1888, dans la ville de Stoke-on-Trent, le berceau de l’industrie de la poterie.

Plus de 28 francs la tasse

Duchess China produit de la porcelaine fine depuis plus de 130 ans. Les assiettes, les tasses et autres articles que la société fabrique à l’occasion du couronnement de Charles sont inspirés des articles produits en 1937, pour le couronnement de George VI, le père d’Elizabeth II. Le dessin rouge, blanc et bleu reprend la couronne Tudor des monarques anglais de l’époque d’Henri VIII, avec les mots «God save the king» («Dieu protège le roi») en grandes lettres dorées.