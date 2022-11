Lettres: Le courrier B de la Poste a encore de beaux jours

Pas question de ne proposer que le courrier A. La Poste

Le conseiller national Michael Graber (Le Centre/VS) a interpellé le Conseil fédéral au sujet de La Poste. Il note qu’«un groupe d’experts vient de remettre sérieusement en question le service universel et, par conséquent, l’esprit de solidarité envers les régions périphériques et les régions de montagne. Il propose que les lettres ne soient distribuées que trois jours par semaine au lieu de cinq et que leur délai d’acheminement soit prolongé, si bien qu’une lettre ne parviendrait à son destinataire que trois jours après son envoi».

Pour l’élu, le courrier B actuel doit être aboli, car, du point de vue pratique, il a de toute façon fait son temps à une époque où le numérique prend toujours plus de place, avec des trajets plus courts et des canaux électroniques plus rapides. Dans sa réponse donnée il y a peu, le Conseil fédéral rappelle que selon la législation postale, la Poste suisse est tenue de proposer deux vitesses de distribution pour les lettres. Les lettres en courrier A sont distribuées le premier jour ouvrable suivant l’envoi, et les lettres en courrier B dans les trois jours ouvrables.

Pourtant, les Sages partagent l’avis de la commission d’experts sur le fait que, d’ici 2030, le service universel actuel ne correspondra plus aux besoins de la population et de l’économie, et qu’il faudra donc adapter le mandat légal. Mais avant de prendre des décisions, il faudra analyser les conséquences non seulement économiques, mais aussi sociales et écologiques. Une réponse pourrait intervenir d’ici l’été 2023 avec un rapport sur le sujet.