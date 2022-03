Economie – Le cours du pétrole retombe, mais les matières premières grimpent encore

Économie : Le cours du pétrole retombe, mais les matières premières grimpent encore

Le baril de Brent a clôturé jeudi en baisse de 2,8% à 110,46 dollars. Mais les cours de l’aluminium, du charbon et du blé, dont la Russie est un important producteur, poursuivent leur envolée.

L’or noir mis au ban des échanges, selon les analystes

«Même si les Américains et leurs alliés n’ont pas été jusqu’à imposer des sanctions sur le pétrole et le gaz russe, il devient de plus en plus clair que le pétrole est mis au ban des échanges», affirmaient les analystes de JPMorgan dans une note jeudi. «Les producteurs russes ont du mal à vendre leur pétrole, comme le montrent ces neuf cargaisons de 100’000 tonnes de pétrole qui n’ont pas trouvé d’acheteurs mercredi», malgré une forte décote au niveau du prix, ôtant 20 dollars au baril.