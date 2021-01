Football : Le cousin de Messi fait monter une D3... et prend un rouge

Emanuel Biancucchi a vécu une soirée mouvementée dimanche avec Vila Nova. Auteur du but qui a permis à son équipe d’accéder en D2 brésilienne, il a été expulsé dans la foulée.

Comme son illustre cousin Lionel Messi face à Bilbao, Emanuel Biancucchi a pris un carton rouge dimanche, mais sa soirée a été bien plus réussie que celle de la star du Barça: il a inscrit le but de la montée de son club en deuxième division brésilienne.

Grâce à lui, Vila Nova, un des clubs les plus populaires de l’État de Goias (centre-ouest du Brésil), s’est imposé 1-0 contre Ituano et a mis fin à son purgatoire d’un an en troisième division.

Et comme il a eu la mauvaise idée d’enlever son maillot après son but, il a pris un second carton jaune et s’est fait expulser dans la foulée.