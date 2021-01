Coronavirus en Suisse : Le coût astronomique des retards de vaccination

Les conséquences financières de la pénurie sont dénoncées par une étude de la Taskforce, mais Alain Berset espère rattraper le retard par la suite. Peut-être parce que l’arrivée du prometteur vaccin de Johnson&Johnson se profile pour mars prochain.

L'Office fédéral de la santé publique est en pourparlers avec Johnson & Johnson, pour commander son vaccin prometteur (une protection annoncée de 85% contre les infections graves au Covid-19), a confirmé le porte-parole suisse du fabricant à la «SonntagsZeitung» samedi. L’entreprise doit encore fournir des données nécessaires à l’autorisation du vaccin à Swissmedic (l’organisme de contrôle des médicaments) dès lundi, et espère qu’il sera possible d’utiliser son vaccin dès mars en Suisse. En attendant, le retard dans la vaccination coûterait chaque jour entre 50 et 100 millions de francs de produit intérieur brut à la Confédération, sans parler des conséquences sur la santé de la population, selon Marius Brühljart, professeur d’économie à l’Université de Lausanne et co-auteur d’un étude de la Taskforce Covid.