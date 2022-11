Armée: le coût du système de surveillance aérien explose

Armée suisse : Le coût du système de surveillance aérien explose

L’armée suisse a besoin d’un nouveau système de surveillance de l’espace aérien et de gestion des engagements. En 2019, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a opté pour l’offre française SkyView. Pour l’achat de SkyView, le DDPS a demandé 155 millions de francs en 2020 et a obtenu l’accord du Parlement. Les recherches de la télévision alémanique montrent maintenant que 159 millions de francs supplémentaires seront nécessaires. C’est plus que le double.