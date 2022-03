Twitch : Le couteau suisse du streaming débarque sur Steam

La plateforme de distribution de jeux vidéo a ajouté dans son catalogue le logiciel gratuit OBS Studio.

«OBS est enfin arrivé sur Steam!» La firme Valve s’est félicitée de l’arrivée sur sa plateforme d’OBS Studio, le logiciel libre qui fait référence en matière d’enregistrement vidéo et de diffusion en direct. Les utilisateurs de Windows et de MacOS peuvent désormais le télécharger directement sur Steam sans passer par son site officiel ou sa page Github. «Le téléchargement à partir de Steam présente des avantages comme la prise en charge des mises à jour automatiques en arrière-plan, des téléchargements plus efficaces sur macOS, le suivi de l’utilisation et la possibilité d’opter facilement pour les versions bêta à la publication», explique le propriétaire de la boutique de jeux vidéo.