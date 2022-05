Salmonelles : Le coûteux bilan pour Kinder après le scandale sanitaire d’envergure

Depuis début avril, ce sont plus de 3000 tonnes de produits Kinder qui ont été retirées du marché en France. 81 cas de salmonellose ont été détectés.

C’est «le plus gros rappel de produits de ces vingt dernières années», admet le directeur général France de Ferrero qui s’exprime pour la première fois depuis le début du scandale sanitaire qui coûte cher au fabricant des Kinder, financièrement et en termes de réputation, dans un entretien au quotidien Le Parisien jeudi.

Depuis début avril, plus de 3000 tonnes de produits Kinder ont été retirées du marché en France où 81 cas de salmonellose ont été détectés, majoritairement chez des enfants de moins de dix ans. L’impact financier pour le groupe est majeur. Il «avoisinera plusieurs dizaines de millions d’euros», annonce Nicolas Neykov, le directeur général. Sur la seule période de Pâques, un temps fort pour le fabricant italien, la marque a perdu 40% de son chiffre d’affaires habituel.

La marque, aimée des tout petits, estime que «60% des consommateurs n’ont plus confiance», dit Nicolas Neykov qui, lancé dans une campagne de reconquête, veut jouer la carte de la transparence. «D’après nos enquêtes», la contamination proviendrait «d’un filtre situé dans une cuve à beurre laitier» de l’usine d’Arlon en Belgique et y serait arrivée «soit par des matières premières contaminées, soit par des personnes», selon lui.

Une première contamination

L’usine d’Arlon, dans les Ardennes belges, d’où sont issus les produits Kinder incriminés, a été mise à l’arrêt début avril. Tous les produits fabriqués sur ce site (Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100 g et Kinder Schoko-Bons) ont été rappelés.

Le groupe, critiqué pour ne pas avoir fermé cette usine dès le 15 décembre, date à laquelle de la salmonelle a été détecté une première fois, se défend aujourd’hui. «Le 15 décembre (…) on arrête toutes les lignes de production, on ferme l’usine, on jette ce qui a été fabriqué», explique-t-il.