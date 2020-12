Carnet noir : Le couturier français Pierre Cardin est mort

L’homme d’affaires mondialement connu s’est éteint dans la matinée à l’hôpital américain de Neuilly, à l’ouest de Paris.

Le couturier français Pierre Cardin, styliste visionnaire et pionnier du prêt-à-porter, est mort mardi à l’âge de 98 ans, a annoncé sa famille à l’AFP.

«Jour de grande tristesse pour toute notre famille, Pierre Cardin n’est plus. Le grand couturier qu’il fut, a traversé le siècle, laissant à la France et au monde un héritage artistique unique dans la mode mais pas seulement», a écrit sa famille dans un communiqué.

«Nous sommes tous fiers de son ambition tenace et de l’audace dont il a fait preuve tout au long de sa vie. Homme moderne aux multiples talents et à l’énergie inépuisable, il s’est inscrit très tôt dans les flux de la mondialisation des biens et des échanges», a-telle poursuivi.