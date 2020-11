Travail : Le Covid-19 a déséquilibré le marché de l’emploi en Suisse

Trop de demandeurs d’emploi dans un secteur, pas assez de main-d’oeuvre dans l’autre. C’est en résumé la conclusion d’une étude menée par Adecco sur le marché du travail malmené par la pandémie.

La crise sanitaire et la récession qu’elle a entraîné ont eu un impact considérable sur le marché de l’emploi en Suisse, déséquilibrant les offres et les demandes selon les branches. Alors que la pandémie a creusé une forte pénurie de main-d’oeuvre dans certains secteurs-clés comme la médecine humaine ou l’ingénierie, d’autres centrés sur le service à la clientèle observent une montée du chômage conséquente du fait des mesures de confinement.

Des secteurs et des régions inégalement touchées par la crise

La crise sanitaire a touché les régions de manière différente. La Suisse alémanique a été plus fortement touchée que les autres puisque son indice de pénurie de main-d’oeuvre a plus fortement reculé, de l’ordre de 21% sur un an, avec un fort recul des offres d’emploi dans les professions commerciales et administratives. En Suisse romande, l’indice a diminué de 12% seulement, avec une demande non satisfaite en techniciens ou en comptables par exemple.