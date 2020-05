Santé mondiale

Le Covid-19 a fait plus de 290’000 morts

Alors que de nombreux pays assouplissent leurs mesures de confinement, le bilan du coronavirus progresse encore, États-Unis en tête.

Le masque est toujours de rigueur dans beaucoup de pays du monde, comme ici à New York.

Avec plus de 290’000 morts du nouveau coronavirus sur la planète, et des bilans qui repartent à la hausse dans plusieurs pays, la pandémie menace le déconfinement du monde, l’expert santé de Donald Trump mettant lui-même en garde contre un redémarrage trop rapide de l’économie américaine.

L’immunologiste en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a lancé un avertissement mardi contre les conséquences potentiellement «très graves» d’une relance économique trop hâtive aux États-Unis, le pays le plus touché par la maladie Covid-19.

Et ce, au moment où de nombreux États dans le monde assouplissent leurs mesures de confinement, instaurées pour enrayer la progression du virus contre lequel aucun traitement efficace ni vaccin n’ont encore été mis au point.

Alors que Donald Trump veut faire redémarrer l’économie américaine au plus vite, le Dr Fauci, principal conseiller santé du président américain, a évoqué lors d’une audition devant le Sénat «le risque de voir une reprise» de l’épidémie, à défaut de «réponse adéquate».

Les autorités sanitaires du comté de Los Angeles, deuxième plus grande ville du pays, ont fait savoir que des mesures de confinement resteraient vraisemblablement en vigueur jusqu’à la fin du mois de juillet, sauf «changement spectaculaire».

Le tableau se noircit également au Brésil, qui a enregistré son pire bilan quotidien mardi, avec 881 décès liés au coronavirus. Le pays compte désormais plus de 12’400 morts du virus, selon le ministère de la Santé.

En France, l’un des pays les plus affectés, le nombre de morts est également reparti à la hausse mardi avec 348 nouveaux décès en 24 heures. Toutefois, le nombre de patients lourds en réanimation continue de baisser, selon la Direction générale de la Santé.

Face à une catastrophe sanitaire mondiale qui a fait 290’477 morts et affecté plus de 4,2 millions de personnes, selon un bilan de sources officielles sans doute largement sous-estimé, tous les pays tentent de trouver le difficile équilibre entre mesures destinées à enrayer la propagation de la maladie et décisions propres à relancer des économies affectées par une crise sans précédent.