Suisse - Le Covid-19 a multiplié les césariennes d’urgence et les naissances prématurées

L’OFSP recommande désormais la vaccination contre le coronavirus de toutes les femmes enceintes à partir de la 12e semaine de grossesse. Cela s'applique également aux femmes qui allaitent déjà et à celles qui envisagent de tomber enceinte. Pour nombre de femmes, la grossesse en elle-même est déjà une source d’inquiétudes. La crise sanitaire a encore accentué le problème. Et selon un article publié ce mercredi par la «Berner Zeitung», ces craintes seraient justifiées.

Daniel Surbek, médecin-chef de la clinique universitaire de gynécologie et obstétrique à l’Hôpital de l’Ile, confirme: «Ces dernières semaines, nous avons constaté qu’une grossesse pouvaient être un facteur à risque pour le développement d’une forme grave du Covid-19.» Selon lui, la maladie augmente aussi le risque de naissances prématurées. «Nous avons eu, au cours des trois derniers mois, dix femmes enceintes souffrant du coronavirus et qui ont donné naissance à leur enfant de manière prématurée.»

Risques de thromboses

Une récente étude américaine confirme la tendance constatée à l’Hôpital de l’Ile. Le risque d’une naissance prématurée serait ainsi trois fois plus élevé lorsqu’on souffre du coronavirus. Daniel Surbek ajoute que les femmes enceintes souffrant du Covid-19 ont aussi davantage de risques de présenter une prééclampsie, une maladie au cours de laquelle le placenta libère des substances toxiques pour l’organisme maternel, et des thromboses.

Daniel Surbek salue la décision des autorités suisses de conseiller le vaccin à partir de la 12e semaine de grossesse. «Le vaccin protège de manière très efficace contre une infection et le développement d’une forme grave de la maladie et ce, également durant la grossesse.»

Danger pour les nourrissons

L’hôpital de l’Ile compte actuellement plusieurs jeunes femmes enceintes, âgées entre 25 et 35 ans, aux soins intensifs. Aucune d’entre elles n’a été vaccinée. Et selon selon Daniel Surbek, il ne s’agit pas de cas isolés. Depuis le début de l’année, l’hôpital a soigné une trentaine de femmes enceintes ayant développé une forme grave du Covid-19.

Il rappelle que dans ces cas-là, la mère et l’enfant encourent des risques. Lorsqu’une femme enceinte présente une forme grave du coronavirus, les médecins doivent procéder à une césarienne d’urgence pour extraire l’enfant de l’utérus. Le médecin-chef de la clinique universitaire de gynécologie et obstétrique rappelle que le coronavirus pose rarement problème aux nouveaux-nés. Les risques liés à une naissance prématurée sont bien plus dangereux pour les nourrissons, souligne-t-il.