Échanges commerciaux : Le Covid-19 a ralenti l’hypermondialisation

La crise sanitaire semble motiver de nombreux États à retrouver une forme de souveraineté industrielle et à moins dépendre d’autres pays, notamment de la Chine.

Antérieur à l’irruption du Covid-19, le procès de la mondialisation, synonyme de délocalisations et de chômage de masse, a été ravivé par la pandémie qui, partie de Chine, s’est propagée à toute la planète à la faveur des flux de voyageurs. Plus encore, la pénurie de biens vitaux – masques, respirateurs ou anesthésiants – créait un électrochoc dans de nombreux pays, soudain conscients de l’ampleur de leur dépendance à l’égard de la Chine.

Démondialisation?

Peut-on dire cependant, comme l’affirme l’ancien ministre français de l’Économie Arnaud Montebourg, que la «démondialisation est en train de se réaliser» à la faveur de cette crise? «Aujourd’hui, on ne voit pas de démondialisation. On a vu un ralentissement des flux commerciaux en plein pic du confinement mais qui était lié à l’arrêt de la production, et non aux chaînes de valeur mondiales», estime Cécilia Bellora, économiste au CEPII (Centre d’études prospectives et d’informations internationales).