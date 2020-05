États-Unis

Le Covid-19 au cœur de la Maison Blanche

Le coronavirus a fait officiellement son apparition dans l’entourage immédiat de Donald Trump.

Déclarations optimistes

Soucieux de projeter à tout prix - et de façon irresponsable selon ses détracteurs - l'image d'un pays qui a franchi l'obstacle et qui redémarre, le milliardaire républicain a multiplié les déclarations optimistes. «Nous ouvrons (le pays) et il y a un enthousiasme que je n'avais pas vu depuis longtemps», a-t-il lancé, prédisant une nouvelle fois un rebond économique spectaculaire en 2021. «Les chiffres du coronavirus sont BIEN meilleurs, en baisse presque partout. Énormes progrès en cours!», avait-il tweeté un peu plus tôt, entre deux attaques contre les médias «ennemis du peuple», ou son prédécesseur démocrate Barack Obama qui serait, selon ses dires, au coeur d'un retentissant scandale «Obamagate» sur lequel il n'a fourni aucun élément tangible.