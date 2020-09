ONU : Le Covid-19 au menu du Conseil des droits de l’homme

Une nouvelle session du Conseil des droits de l’homme s’ouvrira lundi à Genève. La pandémie de coronavirus et la crise politique au Bélarus seront au centre des travaux, qui devraient durer environ trois semaines.

Elle sera à nouveau «chargée», a admis à la presse la présidente de l’instance onusienne Elisabeth Tichy-Fisslberger. D’autant plus que des ONG ont dénoncé ces dernières semaines des centaines de cas présumés de torture et des milliers d’arrestations arbitraires au Bélarus après la réélection contestée du président Alexander Loukachenko. Seize d’entre elles ont appelé à une session spéciale du Conseil.

Liquidités et Covid

Autre contrainte, «la pandémie sera à nouveau très présente pendant cette session», affirme Jürg Lauber. «Nous voulons que ce Conseil discute et entreprenne des actions sur ses conséquences sur les droits de l’homme, a-t-il encore dit à Keystone-ATS. Et d’ajouter que le Covid «ne doit pas être une excuse pour ne respecter ces droits, une tendance malheureusement observée dans certains pays».

Pour les participants, le coronavirus aura également à nouveau un impact. Les réunions auront lieu à nouveau dans la plus grande salle du Palais des Nations, avec un seul membre autorisé par délégation, et en ligne.

Appel sur le Burundi

Les enquêteurs indépendants de l’ONU sur le Burundi ont dénoncé à plusieurs reprises de possibles crimes contre l’humanité ces dernières années. Et les liens entre les Nations Unies et ce pays ont été fortement endommagés, notamment après la fermeture du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et l’expulsion du représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plus largement, l’ambassadeur suisse aborde son mandat après avoir été au centre du fonctionnement onusien à New York. «J’ai pris conscience encore plus que l’appareil onusien des droits de l’homme à Genève est vraiment le pilier du système multilatéral des droits de l’homme», dit-il. «C’est à Genève que se trouve la compétence» et «il est clair pour moi que la paix et la sécurité mais aussi le développement ne sont pas possibles sans les droits de l’homme».